Taglio del nastro per la Casa di comunità di Verolanuova, ricavata negli spazi che un tempo ospitavano la Pretura e l’ufficio del Giudice di pace. All’inaugurazione sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco Stefano Dotti, affiancati da esponenti della Giunta regionale, rappresentanti dell’Asst del Garda e numerosi amministratori della Bassa Bresciana.
Per la comunità
«Questo è un luogo nato per essere utile e importante per i cittadini – ha sottolineato Fontana –. Quando si parla di un ripensamento culturale della sanità lo si fa nel senso che la riforma di quasi 50 anni fa metteva al centro l’ospedale, oggi bisogna cercare di mettere al centro il paziente portando le cure a chi ne ha bisogno nel luogo più comodo, più prossimo, evitando situazioni di eccessivo affollamento negli ospedali per le prestazioni che è meglio vengano invece fatte sul territorio. Tante ipotese e alcune le abbiamo viste stamattina con persone che se non avessero avuto una risposta qui avrebbero dovuto andare al pronto soccorso, attendere tempo, lamentarsi delle lunghe attese, mentre con questa struttura si va in una direzione opposta».
I servizi
Le attività della Casa di Comunità di Verolanuova, inserita all’interno dell’Ambito 9 e comprensiva di 20 Comuni, sono partite a luglio con servizi sanitari e socio sanitari tra i quali il punto prelievi, le vaccinazioni, gli infermieri di famiglia per pazienti cronici, un punto unico di accesso per un presa in carico iniziale del paziente uniti poi a servizi specialistici tra i quali cardiologia, diabetologia, nefrologia e medicina interna.
Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e clima ha detto: «Rivedere questo luogo trasformato con un importante investimento di un milione e seicentomila euro e con un contributo del Comune con il comodato d’uso trentennale è un segno della volontà di fare coesione fra le persone, fra la comunità e le istituzioni. La qualità del sistema sanitario è vero si misura con i servizi, ma a volte si misura con la riduzione della distanza dai cittadini».
Ponte
La casa di Comunità, come affermato anche dal sindaco Stefano Dotti, è una struttura che punta ad essere accanto ai cittadini per mettere loro a disposizione un punto assistenziale vicino a casa che servirà un bacino di circa 50mila abitanti. Simona Tironi Assessore delega al Welfare ha sottolineato l’importanza della presenza della Casa di comunità in quanto è: «Un segno concreto importante, perché le case di Comunità sono un ponte sinergico tra cittadino e territorio prima di arrivare all’ospedale. Questa Casa di Comunità funziona da tempo e ci sono tanti servizi importanti per garantire la qualità di vita dei nostri cittadini e sono una risposta concreta sul territorio e per chi lo abita».