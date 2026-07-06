Valtrompia, vicina la riapertura della Greenway

Ancora qualche settimana di pazienza, ma per gli utenti della Greenway triumplina si intravede finalmente la fine dei disagi. Il tratto di Sarezzo in località Crocevia, chiuso ormai da mesi a causa del cantiere del raccordo autostradale della Valtrompia, dovrebbe infatti riaprire nelle prossime settimane, consentendo di recuperare un collegamento particolarmente utilizzato da ciclisti, pedoni e famiglie.
Scenari
A fare il punto sulla situazione è la Comunità montana, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere insieme ai tecnici della Salc spa, l’impresa incaricata della realizzazione della bretella di collegamento tra la A4 e la Valtrompia. Dal confronto è emerso che gli interventi stanno procedendo sostanzialmente nel rispetto del cronoprogramma, e che il cantiere di Crocevia si sta avviando verso una fase che dovrebbe consentire, salvo imprevisti, di restituire il percorso agli utenti. Una data ufficiale per la riapertura non è ancora stata fissata. La prudenza resta d’obbligo, anche perché i lavori riguardano un’infrastruttura di interesse sovraccomunale, con tempistiche che non dipendono dagli enti che gestiscono la pista ciclopedonale.
«La Comunità montana, che ha in carico l’intera Greenway, segue l’evoluzione dei cantieri - fanno sapere dall’ente comprensoriale -, con contatti serrati sia con la direzione lavori sia con l’impresa esecutrice, monitorando l’andamento degli interventi e cercando di ridurre per quanto possibile i disagi per gli utenti».
Altri punti
La situazione di Crocevia non è l'unica a interessare il tracciato ciclopedonale. Anche altri punti della Greenway risultano tuttora interessati da chiusure o limitazioni legate ai lavori del raccordo autostradale. Interruzioni inevitabili, rese necessarie dalla complessità di un’opera destinata a modificare profondamente la viabilità della valle.
«Nonostante le difficoltà l’obiettivo resta quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena continuità del percorso che costeggia il fiume Mella e che rappresenta una delle infrastrutture dolci più frequentate del territorio» spiegano dalla Comunità montana. Una volta riaperto anche il tratto di Crocevia sarà nuovamente possibile percorrere senza interruzioni l’intero itinerario ciclopedonale da Brescia fino all’alta Valtrompia, raggiungendo Collio lungo un asse oramai sempre più utilizzato.