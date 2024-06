Autostrada della Valtrompia avanti a rilento, cresce l’ansia per i sovracosti

Barbara Fenotti

L’appello del presidente della Comunità montana Gianmaria Giraudini: «Adesso serve un cambio di passo»

2 ' di lettura

I cantieri - © www.giornaledibrescia.it

Per avanzare, avanza. Ma l’incedere è ancora troppo lento e le preoccupazioni legate a un possibile (e ulteriore) aumento dei costi, insieme all’amarezza di diversi imprenditori e associazioni di categoria per i ritardi, incombono oggi più che mai. Siamo a giugno 2024 e i cantieri per la bretella autostradale che collegherà la A4 alla Valtrompia procedono «con tempistiche che auspichiamo siano decisamente accelerate» commenta Gianmaria Giraudini, neo presidente della Comunità montana che ha segu