Valcamonica e lago di Garda: in arrivo 45 milioni per strade e turismo

Un maxi piano di investimenti da quasi 45 milioni di euro è in arrivo per valorizzare i territori montani e le aree di confine della provincia di Brescia.
La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori, di concerto con i colleghi Claudia Maria Terzi alle Infrastrutture e Giorgio Maione all'Ambiente, la prima integrazione al programma dei progetti strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti e da risorse regionali.
I fondi
La manovra complessiva prevede il trasferimento di risorse finanziarie pari a quasi 45 milioni di euro, destinati sia a coprire interventi della precedente programmazione non ancora conclusi, sia a finanziare 18 nuove progettualità per circa 36 milioni di euro. Di questa cifra, oltre 34 milioni provengono dal Fondo Comuni Confinanti, mentre 1,74 milioni sono frutto del cofinanziamento di Regione Lombardia approvato nell'ultimo assestamento di bilancio.
I fondi verranno ripartiti tra due ambiti territoriali della provincia particolarmente legati al confine con il Trentino e alla vocazione turistico-ambientale: l'ambito Alto Garda e Valle Sabbia riceverà 23,35 milioni di euro per undici progetti, mentre alla Valle Camonica andranno 12,65 milioni di euro distribuiti su sette interventi.
Come sottolineato dall'assessore Sertori, l'operazione nasce da un metodo di lavoro incentrato sull'ascolto delle esigenze locali e sulla condivisione con i rappresentanti delle comunità, con l'obiettivo di garantire un rilancio infrastrutturale, turistico e un netto miglioramento dei servizi offerti ai cittadini dei comuni contermini.
Alto Garda e Valsabbia
Per quanto riguarda l'Alto Garda e la Valle Sabbia, le undici opere approvate puntano al potenziamento della viabilità, alla valorizzazione del patrimonio storico e al rilancio della mobilità dolce.
Tra le opere principali figurano la costruzione di una struttura polifunzionale a Bagolino, la messa in sicurezza della viabilità nella frazione di Valle Dorizzo e gli interventi dedicati alla Rocca d'Anfo e al lungolago di Limone sul Garda, oltre alla riqualificazione dell'abitato di Cadria nel comune di Magasa. Particolare rilevanza assume l'acquisto di mezzi natanti destinati a completare l'itinerario della sponda lombarda della Ciclovia del Garda, garantendo un'interconnessione via acqua con il Trentino.
L'assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi ha ribadito come ogni opera rappresenti un investimento a lungo termine sulla mobilità quotidiana di residenti e turisti, rispondendo a esigenze concrete di sicurezza e attrattività.
Valle Camonica
In Valle Camonica i sette programmi approvati interesseranno la Comunità Montana e i comuni di Berzo Demo, Edolo, Cedegolo, Capo di Ponte, Vione e Ceto.
Le risorse saranno impiegate per migliorare la viabilità locale, sostenere il nuovo polo universitario Unimont di Edolo e potenziare la fruibilità del sito Unesco delle incisioni rupestri di Capo di Ponte. Accanto alla cultura e allo sviluppo, c'è un forte accento sulla tutela ambientale: il piano finanzierà infatti le attività di prevenzione e bonifica del sito industriale dismesso Ex Selca in località Forno Allione a Berzo Demo.
L'assessore all'Ambiente Giorgio Maione ha rimarcato come lo sviluppo economico della montagna debba procedere di pari passo con la protezione della biodiversità, evidenziando l'importanza dell'imminente avvio di questo storico cantiere di risanamento ambientale insieme alla tutela della qualità delle acque del bacino dell'Adamello.