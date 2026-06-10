Val di Bertone, bando di gestione per favorire il rilancio

Cinque anni di gestione rinnovabili per altri cinque, un canone ridotto e una valle oggi dotata anche di energia elettrica. Il Comune di Caino punta a rilanciare la Val di Bertone con il nuovo bando per l’affidamento dell’area, dopo la morte imprevista del concessionario scelto due anni fa.
Il bando
Le domande dovranno essere presentate entro le 12.30 del 23 giugno direttamente all’ufficio Protocollo del Municipio. Subito dopo sarà nominata la commissione incaricata di valutare le candidature, con l’obiettivo di arrivare in tempi rapidi alla nuova assegnazione. «Speriamo davvero che ci sia interesse – spiega il sindaco Cesare Sambrici –. Il bando è simile al precedente, ma abbiamo puntualizzato alcuni aspetti e ridotto il canone per rendere più sostenibile la gestione».
Il canone annuo è di mille euro, comprensivo della Tari, e potrà essere reinvestito nella valle anche attraverso interventi migliorativi proposti dal gestore e approvati dal Comune. La nuova procedura arriva dopo una fase di passaggio in cui la Val di Bertone non è comunque rimasta senza presidio: a garantire cura e sorveglianza sono stati volontari, Guardie ecologiche, squadre antincendio boschivo e Guardie forestali. «A loro va il nostro ringraziamento – sottolinea il vicesindaca Elisa Tosetti –, perché hanno permesso di mantenere decorosa e fruibile un’area molto frequentata».
Compiti e oneri
Al futuro concessionario spetteranno la manutenzione ordinaria, lo sfalcio dell’erba, la pulizia della casetta, dei servizi, dei tavoli e delle aree fuoco, oltre alla collaborazione nella cura della strada d’accesso e del parcheggio. Le postazioni barbecue potranno essere messe a pagamento con costi contenuti, utili a sostenere le spese di manutenzione.
Per eventuali attività serali private dopo le 20 sarà possibile autorizzare l’ingresso di un numero limitato di veicoli diretti alla struttura, mentre al di fuori di queste occasioni resteranno in vigore le limitazioni ordinarie al traffico. A rendere più solido il nuovo affidamento c’è anche l’arrivo dell’energia elettrica, completato in dicembre con il collegamento dal versante valsabbino. Intanto la valle continuerà a essere vissuta anche attraverso iniziative pubbliche: l’11 luglio ospiterà un concerto del Bao Festival.