Le principali banche americane – tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank – hanno riscontrato disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Lo hanno riportato i media Usa. Migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell'accesso tramite web e app mobile e problemi con i trasferimenti di denaro. L'assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online.
Il caso Microsoft
Non è ancora chiaro quale sia la causa dei problemi ma le segnalazioni giungono dopo il grave disservizio di Microsoft, iniziato venerdì e protrattosi per ore. E dopo i problemi al controllo aereo che nella notte tra venerdì e sabato hanno generato il caos tra i voli in tutti gli scali americani e quelli diretti negli Usa. Al momento non c'è tuttavia nessuna notizia di un possibile attacco informatico né di un collegamento con i recenti episodi di Microsoft e degli aerei.