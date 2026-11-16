Usa, in tilt i servizi online di diverse grandi banche

Migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni lamentando difficoltà di accesso ai conti e problemi con i trasferimenti di denaro. Tra gli istituti coinvolti ci sono Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank

16 novembre 2026 1 ' di lettura

Il bancomat di una filiale di Bank of America Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bancheUsadisservizi online Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...