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Stati Uniti, stop a tutti i voli: «Problemi ai sistemi di comunicazione»

La Faa ha ordinato agli aerei di rimanere a terra fino a nuovo ordine. Il problema riguarda le comunicazioni dei centri di controllo del traffico aereo
L'allarme diramato negli Stati Uniti
L'allarme diramato negli Stati Uniti

La Federal Aviation Administration, l'autorità Usa di controllo del trasporto aereo, ha disposto «un blocco aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie». Lo riferisce Fox News, parlando di misura eccezionale, adottata una sola altra volta dopo l'11 settembre.

La Faa ha ordinato che tutti i voli «rimangano a terra fino a nuovo ordine», adducendo motivi di sicurezza. Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il blocco è dovuto ad un problema di comunicazione che riguarda tutti i centri di controllo del traffico aereo.

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