Stati Uniti, stop a tutti i voli: «Problemi ai sistemi di comunicazione»

La Federal Aviation Administration, l'autorità Usa di controllo del trasporto aereo, ha disposto «un blocco aereo a livello nazionale a causa di circostanze straordinarie». Lo riferisce Fox News, parlando di misura eccezionale, adottata una sola altra volta dopo l'11 settembre.
La Faa ha ordinato che tutti i voli «rimangano a terra fino a nuovo ordine», adducendo motivi di sicurezza. Il segretario di Stato ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che il blocco è dovuto ad un problema di comunicazione che riguarda tutti i centri di controllo del traffico aereo.