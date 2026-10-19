Uova contro la scuola e fumogeni, protesta degli studenti a Iseo

Circa 60 ragazzi non sono entrati in classe all’Antonietti, sull’onda del malcontento che sta investendo l’Italia e l’Europa. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno disperso i manifestanti

Emma Crescenti 19 ottobre 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 6 foto I Carabinieri fuori dall'Antonietti di Iseo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti studentiprotesta studentiIseo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...