Allo stadio coi mezzi pubblici: offerta per gli abbonati del Brescia

Un abbonamento per raggiungere il Rigamonti con metro e bus. Anche per la stagione 2026/2027 viene riproposta la formula «Move to the stadium», nata da una collaborazione tra il Comune di Brescia e il Gruppo Brescia Mobilità, che permette agli abbonati dell’Union di arrivare allo stadio di Mompiano per assistere alle partite casalinghe del Brescia.
Come acquistarlo
Il titolo di viaggio costa 20 euro, acquistabile da lunedì 20 luglio negli Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1, viale della Stazione 47 o via San Bartolomeo 23/c. I tifosi dovranno mostrare il proprio abbonamento alla stagione 2026/2027 dell’Union: verrà loro rilasciata una tessera elettronica sulla quale saranno caricate 38 corse, utilizzabili solo in occasione delle partite al Rigamonti, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno.
Le linee
Per arrivare allo stadio si può scendere alle fermate della metro di Mompiano e Casazza o utilizzare le linee degli autobus 7, 10 e 15. Chi arriva da fuori città può lasciare gratuitamente l’auto nei parcheggi scambiatori della metro di Sant’Eufemia–Buffalora, Poliambulanza e Prealpino.
Per ulteriori informazioni su Move to the stadium è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it o rivolgersi al servizio di Customer care attivo da lunedì a domenica, festività comprese, dalle 7.30 alle 22.00: si può chiamare il numero 030.3061200, scrivere via WhatsApp al 340.0702227 o all’indirizzo e-mail customercare@bresciamobilita.it. Altre informazioni si possono trovare sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità.