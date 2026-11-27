Cresce il turismo dal Medio Oriente in provincia di Brescia. Secondo i dati dell’Osservatorio turistico di Visit Brescia, nel 2025 le presenze da quest’area sono state 157mila, il 44% in più rispetto all’anno precedente, mentre gli arrivi sono stati 55.279. Numeri che fanno del mercato mercato mediorientale il secondo tra quelli extra-Ue per rilevanza internazionale, dopo gli Stati Uniti.
L’analisi
Il report di Visit Brescia considera un’area geografica che comprende Israele, Turchia, Egitto e gli altri Paesi del Medio Oriente, tra cui Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Siria e Yemen. Gli arrivi (cioè il numero di clienti che arrivano in una struttura ricettiva e vi effettuano il check-in), come detto, sono stati 55.279, mentre le presenze (le notti trascorse complessivamente dai clienti negli alberghi) sono state 157.166: in entrambi i casi l’aumento è stato del 44% rispetto al 2024.
La permanenza media è stata di 2,84 giorni e il peso sul totale degli arrivi di turisti stranieri in provincia pari al 3%. Il trend è in crescita: nel 2022 arrivi e presenze dal Medio Oriente erano stati rispettivamente 30.829 e 107.511, nel 2023 erani stati 37.628 (+22%) e 111.894 (+4%) e, nel 2024, 38.287 (+2%) e 109.517 (-2%). Nel periodo compreso tra il 2022 e il 2’25, quindi, c’è stato un aumento del 79,3% sugli arrivi e di circa il 46,2% sulle presenze.
I flussi
L’analisi di Visit Brescia sottolinea anche come la presenza di turisti in arrivo dal Medio Oriente faccia emergere numeri interessanti anche al di fuori dei tradizionali picchi della stagione turistica: i periodi con una maggiore concentrazione di visitatori provenienti da quest'area sono infatti febbraio-aprile e, a seguire, il periodo compreso tra luglio e ottobre.
Il profilo di visitatori più frequenti sono le coppie e le famiglie. L’Osservatorio di Visit Brescia ha analizzato anche i livelli di gradimento espressi dai visitatori mediorientali attraverso recensioni online e altre modalità digitali: nel 2026 il «sentiment» associato ai visitatori provenienti dal Medio Oriente ha raggiunto, finora, un valore di 84 punti su 100 (inferiore, di circa tre punti percentuali, rispetto a quello registrato complessivamente nella provincia).
La spesa
E la ricaduta economica? La spesa turistica stimata tra gennaio e ottobre 2026, utilizzando come fonte il circuito Mastercard, è stata di 15,48 milioni di euro complessivi, con 52,4 euro di ticket medio (in aumento del 26% rispetto ai 41,59 euro di media totale della provincia di Brescia nel 2026). Il 30% della spesa si è concentrata finora sugli hotel, il 26% sull’abbigliamento, il 18% sulla ristorazione, mentre il 10% a supermercati e alimentari.
Nuovi mercati
Il 26 novembre la Destination management organization (Dmo) bresciana ha partecipato a un incontro in Turchia per un evento di promo-commercializzazione e presentazione del territorio bresciano: cinque seller bresciani, la delegazione di Visit Brescia – composta dall’amministratore delegato Graziano Pennacchio e dal vicepresidente Andrea Mattia Maggioni – e un rappresentante dell’aeroporto di Orio al Serio hanno incontrato 32 aziende di tour operator e agenzie viaggi turche, per un totale di circa 50 operatori del settore.
«Il punto non è semplicemente intercettare nuovi turisti, ma riconoscere nel Medio Oriente un interlocutore con cui costruire una relazione di lungo periodo e ripensare il posizionamento internazionale di Brescia – spiega Pennacchio –. Il territorio deve avere l’ambizione di giocare un ruolo sempre più significativo sulla scena turistica internazionale. Per farlo, non può limitarsi a presidiare i mercati tradizionali, ma deve saper guardare con attenzione a quelle aree del mondo in cui si stanno evolvendo nuovi modelli di viaggio, nuove abitudini di consumo e una crescente domanda di esperienze di qualità. Il Medio Oriente è certamente una di queste, grazie a una propensione verso esperienze di fascia medio-alta, soggiorni articolati, shopping, ospitalità di qualità e proposte culturali ed enogastronomiche».