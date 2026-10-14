Turismo nel Bresciano, oltre 10 milioni di pernottamenti nel 2026

Più di dieci milioni di pernottamenti in otto mesi: Brescia si conferma la seconda provincia lombarda per presenze turistiche, alle spalle soltanto di Milano, e concentra quasi un quarto dei flussi registrati nell'intera regione. A dirlo sono i dati di gennaio-agosto 2026, presentati dall'assessora regionale al Turismo Debora Massari al Ttg, Travel experience di Rimini.
I turisti
Nel dettaglio il territorio bresciano ha totalizzato 10,37 milioni di presenze, pari al 23,8% dei 43,5 milioni registrati complessivamente in Lombardia. Davanti c'è Milano con 17,59 milioni, mentre più distanziate risultano Como, con 3,93 milioni, e Sondrio, con 3,17 milioni. Il dato evidenzia una caratteristica che distingue Brescia da Milano: la distribuzione dei visitatori su un numero maggiore di località e una permanenza mediamente più lunga. A Milano città si concentrano infatti 13,8 milioni dei pernottamenti dell'intera provincia, mentre nel Bresciano l'offerta si articola tra i laghi, le località montane, la città e i borghi.
I poli d’attrazione
A trainare l'attrattività del territorio è anche Sirmione, che con 1,3 milioni di presenze si colloca al terzo posto nella classifica dei comuni lombardi, preceduta soltanto da Milano e Livigno, quest'ultima a quota 1,4 milioni. Un risultato che conferma il ruolo del Garda tra le destinazioni più frequentate della regione. Anche la montagna bresciana trova spazio nelle graduatorie: Ponte di Legno, con 347mila pernottamenti, è la terza località montana lombarda, dopo Livigno e Bormio, che ne registra 362mila. Numeri che delineano un turismo distribuito fra destinazioni capaci di attrarre pubblici diversi senza dipendere da un unico polo di richiamo.
Lombardia
Il quadro bresciano si inserisce in una fase di crescita per tutta la Lombardia. Nei primi otto mesi dell'anno i pernottamenti regionali sono aumentati del 9% rispetto allo stesso periodo del 2025, con 3,6 milioni di presenze aggiuntive.
Particolarmente positivo anche l'andamento della stagione turistica da aprile ad agosto, che ha fatto segnare un incremento del 10%. A prevalere nettamente sono i turisti stranieri, ai quali si devono 30,15 milioni di pernottamenti, il 69,3% del totale. La spesa turistica è cresciuta del 6% e quella dei visitatori internazionali, secondo le stime dell'Osservatorio regionale del Turismo, ha raggiunto i 4,8 miliardi di euro. I laghi lombardi, nel loro insieme, hanno registrato 13,82 milioni di presenze, il 31,7% del totale regionale. In queste destinazioni la quota straniera sale all'83%, con la Germania primo mercato di provenienza e i Paesi Bassi al secondo posto.
La montagna conta invece 3,97 milioni di pernottamenti e una prevalenza di visitatori italiani, pari al 55%. Sul fronte dell'accoglienza alberghi e strutture extra-alberghiere si dividono quasi equamente le presenze regionali, rispettivamente con 21,69 e 21,80 milioni.
«La Lombardia cresce sui mercati internazionali e consolida un modello turistico capace di valorizzare territori, paesaggi e identità differenti» osserva Massari. Per l'assessora il dato più significativo è la quota del 59,5% di presenze nelle aree a vocazione naturalistica e diffusa: un modello nel quale il Bresciano, con i suoi laghi e le sue montagne, riveste un ruolo centrale.