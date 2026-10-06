A Ponte di Legno verrà costruito un nuovo hotel a cinque stelle

Dal Comune è arrivata l’autorizzazione a realizzare il polo alberghiero di lusso nell’area di via Fratelli Calvi. L’investimento complessivo è di oltre 100 milioni di euro: i lavori partiranno all’inizio del 2027 e dovrebbero terminare nel 2030

06 ottobre 2026 2 ' di lettura

Un render del nuovo polo - Speri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti hotel di lussoturismowellnessPonte di Legno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...