Massari: «Valcamonica raggiungibile, lavoriamo per sostenere il turismo»

«La Valcamonica è raggiungibile e continua ad accogliere i visitatori. La riapertura della Statale 42 e il ripristino del collegamento ferroviario fino a Edolo sono risultati concreti dell’intervento delle istituzioni. Restano criticità e danni importanti in alcune aree, sui quali si sta ancora lavorando». Lo dichiara Debora Massari, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, in merito alle conseguenze del maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la Valcamonica.
«Collegamenti ripristinati»
«Durante l’emergenza le difficoltà di accesso hanno condizionato la percezione dell’intera Valle. Oggi i principali collegamenti sono stati ripristinati ed è importante comunicarlo con chiarezza. La Statale 42 è nuovamente percorribile e il collegamento ferroviario è attivo fino a Edolo. Restano invece situazioni di danno e criticità localizzate, che richiedono ulteriori interventi e che non devono essere confuse con l’accessibilità complessiva del territorio».
Accanto al ripristino dei collegamenti, resta il tema della vulnerabilità della viabilità dell’Alta Valle in presenza di eventi meteorologici particolarmente intensi. Le recenti colate di materiale hanno evidenziato la necessità di intervenire sia sulla manutenzione e sul monitoraggio dei bacini, sia sulla disponibilità di collegamenti alternativi alla direttrice principale: «La media Valle, l’Alta Valle Camonica e località turistiche come Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio, e le altre comunità del comprensorio continuano a essere raggiungibili e a offrire servizi e opportunità ai visitatori – prosegue Massari –. Allo stesso tempo, è necessario continuare a prestare attenzione alle aree direttamente interessate dai danni, sostenendo le comunità e le attività che stanno affrontando le conseguenze del maltempo».
«Pronte ad accogliere turisti»
«L’Alta Valle rappresenta un presidio turistico strategico per l’intero territorio, con una proposta che comprende natura, sport, escursionismo e ospitalità. È quindi fondamentale evitare che le immagini dell’emergenza producano una percezione non più attuale delle condizioni di accesso e penalizzino anche le località che stanno operando regolarmente. La Valle Camonica ha subito danni importanti – conclude l’assessora –, ma le località regolarmente accessibili continuano a essere pronte ad accogliere visitatori e turisti, da Edolo fino all’Alta Valle e a Ponte di Legno. In questo modo sosteniamo concretamente le imprese, i lavoratori e l’economia locale, senza dimenticare le comunità ancora impegnate nella gestione dell’emergenza». L’assessora Massari sarà in Valcamonica venerdì per incontrare direttamente sul territorio amministratori e operatori locali.