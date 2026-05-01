Trump, «L’Italia non è stata d'aiuto, probabile il ritiro delle truppe Usa»
Il tycoon estende la minaccia anche alla Spagna, dopo aver messo nel mirino la Germania
Il presidente Donald Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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