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Trump, «L’Italia non è stata d'aiuto, probabile il ritiro delle truppe Usa»

Il tycoon estende la minaccia anche alla Spagna, dopo aver messo nel mirino la Germania
Il presidente Donald Trump - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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