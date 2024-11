Trovata l’intesa, la scuola Polgai rimane a Brescia

La questione è chiusa. Domani mattina in Broletto sarà firmato l’accordo per la cessione allo Stato dello stabile tra via Veneto e via Pavoni che ospita la scuola di polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa Polgai che ogni anno ospita due diversi corsi per allievi agenti con circa 200 giovani poliziotti ciascuno.

Una vicenda aperta da tempo, da quando il ministero dell’Interno ha deciso di razionalizzare le spese, trasferendo in immobili di proprietà (ce ne sono moltissimi vuoti) i servizi e gli uffici che si trovano in strutture che sono in affitto. Una situazione analoga a quella della Guardia di Finanza che dovrebbe essere trasferita nella ex caserma Papa, lasciando la caserma Leonessa di via Milano.

Per la Polgai nei mesi scorsi si era parlato di un possibile trasferimento alla ex caserma missilistica Serini di Montichiari. Una proposta che aveva provocato l’immediata reazione della città con la Sindaca che aveva chiesto un intervento ai parlamentari bresciani e il Capo della Polizia che aveva promesso di impegnarsi per scongiurare il trasloco. Rispondendo ad un question time della deputata della Lega Simona Bordonali lo stesso ministro Piantedosi si era sbilanciato garantendo che la scuola di polizia sarebbe rimasta a Brescia e domani arriverà la firma che renderà lo stabile demaniale ed eviterà, oggi e anche in futuro, il trasferimento della Polgai.