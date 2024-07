Alla Polgai 240 nuovi aspiranti poliziotti: nove sono bresciani

Ci sono anche nove ragazzi bresciani tra i 240 aspiranti poliziotti che hanno fatto ingresso ieri alla scuola Polgai di Brescia per proseguire il 227° Corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il loro percorso nella Polizia di Stato è iniziato il 7 giugno e si è svolto finora con moduli formativi teorici da remoto. Si tratta di 196 uomini e 44 donne, con una età media di soli 23-24 anni, provenienti dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Lombardia e, come detto, dalla nostra provincia. Tutti sono pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura formativa per poi svolgere attività operative al servizio del cittadino.

Il percorso

Il percorso formativo, della durata complessiva di 10 mesi, si articola in moduli teorico-professionali, moduli addestrativi, approfondimenti sull’attualità e casi professionali con l’intervento di docenti e istruttori della Polgai, della Questura di Brescia e di altri uffici della Polizia di Stato.

A partire da dicembre, i giovani agenti saranno assegnati presso gli uffici e i reparti operativi dove completeranno la loro formazione affiancando i colleghi effettivi più esperti.