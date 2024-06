È iniziata la demolizione dell’ex caserma Papa

È stato inaugurato questa mattina il cantiere del nuovo polo delle Amministrazioni statali all’ex caserma Achille Papa, un progetto di riqualificazione dell’intera area di proprietà del Demanio, 39mila metri quadrati, che ospiterà i nuovi uffici della Guardia di Finanza, della Motorizzazione civile e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’intervento, che l’Agenzia del Demanio ha finanziato con 59 milioni di euro, riguarda il recupero di tre immobili vincolati di interesse architettonico - la palazzina Comando, il magazzino e una parte della mensa - e l’abbattimento dei restanti edifici, che saranno ricostruiti per rispondere ai fabbisogni logistici delle amministrazioni secondo i criteri dell’efficienza e della sostenibilità.

Già domani, venerdì 28 giugno, l’Agenzia bandirà la gara per l’affidamento dei lavori di progettazione con l’obiettivo di consegnare il complesso nei primi mesi del 2028.

Le autorità all'inaugurazione del cantiere - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Al direttore dell’agenzia del Demanio lombarda, Massimiliano Iannelli, il compito di inaugurare il cantiere alla presenza della sindaca, Laura Castelletti, del comandante della Guardia di Finanza di Brescia, Francesco Maceroni, e dei vertici dell’Ufficio delle Dogane e della Motorizzazione civile.

Leggi anche Le sfide bresciane del 2024: tutte le grandi opere in agenda

«Qui nascerà la Cittadella dei servizi – ha detto la sindaca – un percorso di rigenerazione urbana che cambierà il volto di questa area della città». Per domani è stata convocata una conferenza stampa in Loggia nella quale sarà spiegato nei dettagli quello che accadrà tra via Oberdan e via Attilio Franchi nei prossimi anni.