La Scuola Polgai resterà in via Vittorio Veneto: l’annuncio di Piantedosi

La scuola della Polizia di Stato Polgai resterà nell'attuale sede di via Vittorio Veneto. A ufficializzarlo è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo alla deputata bresciana della Lega Simona Bordonali nel question time alla Camera. Scongiurato così il rischio di un trasferimento alla ex Caserma Serini di Montichiari paventato nei mesi scorsi, e per il quale la sindaca Laura Castelletti aveva rivolto un appello al ministro affinché comprendesse «l’importanza che una tale istituzione ha per un Comune come il nostro».

Una decisione accolta con favore anche dal Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Brescia, che ha sempre ritenuto l'ipotesi del trasferimento «non confacente alle esigenze della città di Brescia». Per il segretario provinciale Paolo Faresin si tratta dunque di «un'ottima notizia per tutti i bresciani».