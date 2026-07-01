Treni a idrogeno, completati gli impianti di Edolo e Iseo: ok ai fondi Pnrr

Sono stati completati i lavori per la realizzazione degli impianti di produzione e distribuzione di idrogeno di Iseo ed Edolo, realizzati da Ferrovienord nell’ambito del progetto H2iseO. Il Gruppo Fnm ha così raggiunto gli obiettivi necessari per ottenere, tramite Regione Lombardia, i finanziamenti del Pnrr destinati al progetto.
Le risorse assegnate ammontano a 97,2 milioni di euro, su un investimento complessivo di 362,4 milioni. I fondi riguardano i due nuovi impianti di Iseo ed Edolo e l’impianto di rifornimento di idrogeno di Rovato, già in servizio dal 2025.
Scadenze
L’erogazione effettiva dei finanziamenti era legata al rispetto di precise scadenze. La prima milestone prevedeva la cosiddetta «Obbligazione giuridicamente vincolante», cioè la sottoscrizione entro il 31 dicembre 2023 dei contratti necessari alla realizzazione degli impianti. L’ultima riguardava invece la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026, termine ora rispettato.
La messa in servizio degli impianti avverrà dopo le attività di collaudo, che saranno effettuate e completate nelle prossime settimane. Il calendario sarà coordinato con i test dinamici dei nuovi treni a idrogeno.
Dopo il rilascio da parte di Ansfisa dell’Autorizzazione di messa in servizio, l’Amis, per la circolazione dei nuovi convogli lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo gestita da Ferrovienord, sono infatti previste diverse attività in vista dell’avvio del servizio commerciale, atteso all’inizio del 2027. Tra queste rientrano i test dinamici di accettazione dei treni nel sito di Rovato e lungo la linea Brescia-Edolo, oltre a un ulteriore ciclo di corse di prova che simuleranno differenti condizioni di utilizzo commerciale.