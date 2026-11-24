Tre milioni di euro per trasformare l’edificio dell’ex ditta Gaburri in nuovi laboratori per l’istituto Beretta di Gardone, ai quali si aggiungono 400mila euro destinati all’efficientamento energetico del plesso. La Provincia investe così 3,4 milioni di euro in una scuola che conta circa 1.600 studenti e da tempo deve fare i conti con la carenza di spazi.
Il progetto
Il progetto, illustrato ieri nell’aula magna dell’istituto, prevede il recupero dell’immobile dismesso da destinare alle attività didattiche e pratiche. Al piano terra troverà posto una grande officina meccanica, mentre al primo saranno realizzati due laboratori. La nuova struttura, di circa 447 metri quadrati complessivi, sarà collegata all’istituto esistente attraverso un passaggio al piano superiore, ma avrà anche un ingresso autonomo dalla strada, arretrato rispetto al marciapiede per ricavare uno spazio di accesso e sosta.
«Questa scuola ha bisogno di spazi – ha sottolineato il dirigente scolastico Stefano Retali –. La crescita dell’istituto ha reso sempre più urgente la necessità di nuovi ambienti, anche per il liceo e l’Ipsia».
Il territorio
Per il dirigente l’investimento consentirà soprattutto di rafforzare il rapporto con le aziende del territorio: «L’impresa – ha specificato – deve entrare in classe». Una prospettiva importante anche per lo sviluppo del percorso formativo 4+2. Retali ha ringraziato sia l’attuale Amministrazione comunale sia la precedente, guidata da Pierangelo Lancelotti, per aver sostenuto il progetto.
Il consigliere provinciale incaricato dell’edilizia scolastica Agostino Damiolini ha invece spiegato la scelta di finanziare un intervento già in fase avanzata, sul quale il Comune aveva investito e che non aveva ottenuto fondi Pnrr. Per sostenerlo la Provincia ha fatto ricorso a un mutuo. «Sono laboratori e officine meccaniche, il cuore di un istituto tecnico», ha sottolineato Damiolini, richiamando la domanda di personale qualificato delle imprese della Valtrompia. Lo stesso consigliere ha ricordato gli ulteriori 400mila euro per lavori urgenti di efficientamento energetico.
I lavori
La nuova costruzione manterrà alcuni caratteri dell’edificio originario, ma sarà ripensata nella struttura e negli impianti. Previsti elementi in Xlam, isolamento termico, pompe di calore e pannelli fotovoltaici, con l’obiettivo di ottenere un edificio ad altissima efficienza energetica. All’ingresso ci saranno un front office e uno spazio a doppia altezza. Secondo le indicazioni fornite durante la presentazione, i lavori avranno una durata prevista di 730 giorni e potranno partire una volta completato l’affidamento. La conclusione è ipotizzata tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.