Travagliato, Marco racconta il dramma di Giulia Cecchettin con la pittura

Il 37enne tetraplegico trasforma emozioni e cronaca in arte. Un suo quadro è stato donato al Civile e sarà esposto negli spazi Dama

3 ' di lettura

Marco Verzeletti con una sua tela - © www.giornaledibrescia.it

La cronaca diventa colore, le emozioni si trasformano in gesti pittorici. È così che un ragazzo tetraplegico ha trovato nell’arte un linguaggio personale e potente, capace di raccontare il mondo che lo circonda e quello che porta dentro. Si chiama Marco Verzeletti, ha 37 anni e vive a Travagliato. Chi è Non parla, a dar voce ai suoi pensieri sono i simboli elaborati dal computer che lui comanda muovendo il joystick della sedia a rotelle, aiutato da un’educatrice. L’arte, dal 2003, è la sua grand