Travagliato, i volti della squadra che affianca il sindaco Pasinetti

Anche a Travagliato è ormai completo il quadro della nuova Amministrazione per i prossimi cinque anni. A guidare il Comune sarà ancora Renato Pasinetti, riconfermato sindaco per il quarto mandato consecutivo, che martedì sera ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale e del Consiglio.
La giunta
Pasinetti ha scelto di mantenere direttamente le deleghe a Personale, Polizia locale, Protezione civile, Urbanistica, Servizi demografici, Affari generali e Pubbliche relazioni.
Al suo fianco ci sarà come vicesindaca Claudia Silini: una nomina che arriva al termine di una tornata elettorale che l’ha vista ottenere un importante risultato personale in termini di preferenze.
Per lei si tratta della riconferma delle deleghe già seguite nel precedente mandato e, come sottolineato dal sindaco, dell’assunzione di una carica «più che meritata».
«La distribuzione delle deleghe – spiega Pasinetti – è stata costruita tenendo conto delle propensioni personali di ciascuno, delle competenze maturate e soprattutto del tempo che ogni amministratore può mettere a disposizione della comunità».
Per le deleghe del Bilancio, Tributi, Aziende partecipate ed Edilizia privata è stata quindi riconfermata Lucia Romana Chiaraschi.
Per Ambiente ed Ecologia, Verde pubblico, Agricoltura, Decoro urbano, Tavoli con Provincia e Regione è stato scelto invece Silvano Savino Pancheri.
Alessandro Baroni si occuperà di Cultura e Promozione del territorio e a Fabio Rosola sono state affidate le deleghe a Lavori pubblici, Gestione e manutenzione del patrimonio, Viabilità e Attività produttive.
Ai consiglieri
Deleghe operative significative sono state assegnate anche ai consiglieri comunali: scelta che nasce dalla forte disponibilità dimostrata dall’intero gruppo.
«Abbiamo una squadra composta da persone che vogliono partecipare attivamente alla vita amministrativa – conclude il sindaco Pasinetti -. C’è grande entusiasmo, tutti hanno voglia di fare e di mettersi a disposizione della comunità. Sono molto soddisfatto: siamo pronti a lavorare per Travagliato con impegno e responsabilità».
Sui banchi dell’opposizione siederanno, invece, i consiglieri Christian Bertozzi, Simona Tironi, Fausto Santi, Alberto Trainini e Aurora Reboldi.