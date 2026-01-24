Trasporti, si rafforza il collegamento tra Valsabbia e Valtrompia

Il piano per contrastare lo spopolamento e ampliare le opportunità per studenti e residenti passa anche da un trasporto pubblico più efficiente. Con questo obiettivo è partita il 19 gennaio la sperimentazione del nuovo assetto della linea LN 031, che rafforza il collegamento intervallivo tra la Valtrompia e la Valsabbia.

L’accordo

Il potenziamento rientra nell’accordo sottoscritto nell’ottobre 2025 tra la Provincia, l’Agenzia del Tpl e le Comunità montane delle due valli. La prima fase dell’intervento prevede il rafforzamento e il coordinamento dei collegamenti sulle direttrici Gardone Valtrompia-Marcheno-Lodrino e Vestone-Casto-Mura-Lodrino, con corse ogni due ore pensate per migliorare la regolarità del servizio e favorire gli interscambi. Un passo che punta a rendere più stabile e affidabile la mobilità quotidiana tra territori che condividono esigenze simili, ma che fino ad oggi hanno sofferto di collegamenti frammentati.

«Con la firma del protocollo abbiamo posto le basi per un supporto concreto alle comunità locali» ha sottolineato il vicepresidente della Provincia e consigliere delegato ai Trasporti Fabio Rolfi, richiamando l’importanza del collegamento tra le due valli. Un tema centrale, soprattutto per le aree interne, dove servizi come il Trasporto pubblico locale rappresentano un presidio essenziale di coesione territoriale. Garantire collegamenti efficaci significa facilitare l’accesso al lavoro, alla scuola e ai servizi, rendendo più attrattivi i territori montani e contrastando il progressivo spopolamento che colpisce i piccoli comuni.

«L’avvio della sperimentazione consente di collegare in modo stabile e cadenzato le due valli» ha spiegato il presidente dell’Agenzia del Tpl Giancarlo Gentilini, evidenziando come «l’obiettivo sia completare il sistema dei collegamenti, compatibilmente con le risorse disponibili, già a partire dal periodo estivo, anche in funzione delle esigenze turistiche».

I due enti

Soddisfazione è stata espressa anche dai presidenti dei due enti comprensoriali. Massimo Ottelli (Valtrompia) ha parlato di «un intervento atteso, che risponde alle necessità quotidiane di cittadini, studenti e lavoratori». Dal versante valsabbino Giovanmaria Flocchini ha rimarcato la valenza strategica dell’accordo, definendolo «un modello sinergico di impegno condiviso tra amministrazioni, capace di incidere sulla vivibilità delle comunità e di ampliare le opportunità formative per i giovani».

La sperimentazione, della durata iniziale di due settimane, servirà a monitorare puntualità, organizzazione dei turni di guida e risposta dell’utenza. Al termine il potenziamento sarà consolidato con eventuali correttivi, mentre l’Agenzia del Tpl sta già lavorando ai successivi interventi previsti dall’accordo.