Provincia e Tpl, nel 2026 nascerà un piano della mobilità sostenibile

Un anno per lavorare a un progetto che pensa al futuro. Nel 2026 la provincia di Brescia e l’Agenzia del Tpl redigeranno un piano provinciale della mobilità sostenibile che guarda ai prossimi 10 anni. Un percorso che vuole essere condiviso con il territorio per arrivare a un obiettivo importante: indirizzare gli investimenti per ottenere risultati importanti.

Ma già questo è un investimento. Il Broletto, infatti, sostiene interamente il progetto a livello economico: in totale parliamo di 150mila euro che servono per realizzare due fasi distinte. Nei primi 6 mesi del 2026, 20mila euro verranno utilizzati per la raccolta dei dati, la preparazione dei tavoli territoriali e la redazione dei primi documenti di sintesi. Nella seconda parte dell’anno, invece, 130mila euro serviranno per lo sviluppo del documento strategico finale, con cartografie accessorie e analisi territoriali. L’accordo tra la Provincia e il Broletto avrà quindi validità fino al 31 dicembre 2026, ma c’è la possibilità di rinnovarlo.

«Il Consiglio provinciale ha voluto impegnare l’Ente nella realizzazione di questo studio, ma non è un obbligo normativo – sottolinea Fabio Rolfi, vicepresidente della Provincia con delega al Trasporto pubblico –. La normativa di riferimento mette una responsabilità a città e città metropolitane. Fatta questa premessa, sono convinto che sia essenziale dare una visione complessiva e di lunga scadenza. Esiste un forte divario tra capoluogo e territorio provinciale in termini di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile che è nostro dovere provare a colmare con una visione organica e tecnicamente valida».

Obiettivi

L’obiettivo è quello di definire un sistema di mobilità integrato e interconnesso: quindi treni e autobus con orari coordinati e linee dedicate ai flussi pendolari, e nodi di scambio funzionali per permettere agevolmente il passaggio tra mezzi diversi. Ma Broletto e Agenzia del Tpl tengono in considerazione anche la mobilità dolce: piste ciclabili e pedonali con reti sicure nei centri urbani e collegamenti tra paesi e borghi. In tutto ciò non passano in secondo piano l’accessibilità e la sostenibilità, con particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta e alla riduzione delle emissioni.

«La collaborazione con la Provincia non è scontata – precisa il presidente dell’Agenzia del Tpl di Brescia Giancarlo Gentilini –: penso che possa generare risultati estremamente positivi per tutto il territorio. La Provincia ci garantisce delle risorse importanti, così come fanno anche il Comune di Brescia e la Regione. Potremo offrire soluzioni integrate e complementari tra le varie forme di trasporto, e fornire risposte concrete ai cittadini e ai visitatori della provincia, senza dimenticarci dell’ambiente».

Nei primi sei mesi del 2026 fondamentali saranno i tavoli territoriali suddivisi per ambiti omogenei organizzati dal Broletto con l’Agenzia del Tpl, parliamo di macroaree: Garda e valli, Sebino e Franciacorta, quadranti sud-est e sud-ovest della pianura e area urbana di Brescia. Nei tavoli saranno coinvolti Comuni, enti locali, portatori d’interesse e cittadini.

«È importante ricordare che altri soggetti interessati, enti territoriali o organi tecnici, possono aderire al progetto», spiega Riccardo Davini, dirigente del settore Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia. Mentre Massimo Lazzarini, direttore dell’Agenzia del Tpl ricorda che «questo protocollo viene sottoscritto nel momento in cui stiamo completando anche la revisione del programma di bacino in previsione dei futuri nuovi affidamenti: in questo modo possiamo massimizzare il risultato».