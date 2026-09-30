Tragedia a Polaveno, morta la piccola Lavinia di soli 4 mesi

Aveva soltanto quattro mesi Lavinia Boniotti, la bambina di Polaveno morta dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Una tragedia che ha sconvolto il paese, dove la famiglia è molto conosciuta e dove in queste ore sono numerose le manifestazioni di vicinanza ai genitori, Giada e Michael.
La piccola nei giorni scorsi aveva accusato una febbre molto alta. Le sue condizioni hanno quindi reso necessario il ricovero in ospedale, ma nonostante l'intervento dei medici Lavinia non ce l'ha fatta ed è morta al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
La morte della bambina ha colpito profondamente Polaveno anche perché la famiglia è conosciuta in paese e sul territorio. Il papà Michael è impegnato nel calcio giovanile come allenatore dei bambini a San Giovanni e insieme al fratello è stato titolare del Prince, locale di Ome. Appena quindici giorni fa Lavinia aveva ricevuto il battesimo. «La comunità è sgomenta e come Amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo momento terribile» è il commento che arriva dal Municipio.
Ieri sera, durante un incontro con le associazioni al quale erano presenti anche rappresentanti delle amministrazioni locali, è stato dedicato alla piccola un momento di preghiera.
Lavinia lascia mamma Giada, papà Michael, i nonni Daniela, Clara e Gianfranco, gli zii e i cugini. La bambina riposa nella Casa del commiato Maiolini di Rodengo Saiano, dove è possibile farle visita dalle 9 alle 19. Questa sera è prevista una veglia di preghiera. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 1 ottobre, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni a Polaveno.