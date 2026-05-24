Toscolano, via alla riqualificazione del campetto dello stadio comunale

Stadio Locatelli: al via i lavori nell’area esterna, in attesa degli imminenti interventi sugli impianti. In questi giorni le ruspe sono in azione lungo via Religione, a margine dello stadio. «Qui – spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Vittoria Goi – stiamo realizzando 16 stalli di parcheggio a servizio del centro sportivo e dei residenti, recuperando un’area non particolarmente pregiata. Gli olivi presenti non sono stati ovviamente abbattuti, ma traslati nell’area verde più a monte, che da semplice aiuola, anche un po’ disordinata, verrà valorizzata e diventerà, in analogia con quanto fatto in via Fermi, un piccolo uliveto».

Non è tutto. A breve prenderà il via anche la riqualificazione del comunale intitolato ad Ugo Locatelli (toscomadernese, classe 1916, centrocampista di Brescia, Atalanta, Inter e Juventus; campione olimpico a Berlino nel 1936 e campione del mondo nel 1938 con la maglia azzurra).

I lavori

«A fine luglio – annuncia Goi – partiranno i lavori di riqualificazione del centro sportivo, che prevedono il rifacimento del campetto in sintetico e del relativo impianto di illuminazione, oltre alla realizzazione di un nuovo spazio bar a servizio degli impianti sportivi». Si tratta di interventi attesi e necessari: l’attuale struttura adibita a bar è vetusta e in avanzato stato di degrado, mentre il fondo sintetico del campo a sette, situato accanto al campo a undici in erba, risulta usurato. La nuova illuminazione consentirà inoltre l’utilizzo dell’impianto anche nelle ore serali e notturne.

Il bando

L’opera è resa possibile grazie a un contributo concesso dalla Regione attraverso un bando per la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi pubblici, al quale il Comune aveva candidato il progetto di sistemazione dell’impianto di via Religione. Una candidatura premiata dalla Regione, che ha destinato a Toscolano Maderno un contributo a fondo perduto di 284mila euro, a fronte di un progetto dal valore complessivo di quasi un milione di euro: per la precisione 945mila euro.

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Notevole, dunque, anche l’investimento comunale, pari a 661mila euro, finanziato con parte della quota derivante dalla monetizzazione dei parcheggi ceduti a Migross. «Lo sport – sottolinea la sindaca Chiara Chimini – è aggregazione e socialità. Con questo intervento vogliamo che lo stadio Locatelli torni a essere un punto di riferimento per il calcio. Poter ospitare le squadre locali e quelle che arrivano da fuori significa anche valorizzare il turismo».