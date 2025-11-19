Bando impianti sportivi, dalla Regione 850mila euro per 5 Comuni

Oltre 850mila euro destinati a cinque Comuni bresciani per migliorare e mettere in sicurezza gli impianti sportivi. È l’esito locale della linea L1 del Bando Impianti Sportivi 2025 di Regione Lombardia: la misura, dedicata ai piccoli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture pubbliche esistenti, fa parte di un programma più ampio da 100 milioni di euro tra contributi a fondo perduto e credito agevolato, pensato anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La linea L1 sostiene opere puntuali – adeguamenti, manutenzioni straordinarie, messa in sicurezza – con contributi in conto capitale erogati sulla base di una graduatoria regionale. I finanziamenti assegnati al territorio bresciano riguardano: 283.405 euro a Toscolano Maderno, 241.000 a Roncadelle, 169.000 a Mairano, 70.000 a Ono San Pietro e 91.482 a Trenzano. Le assegnazioni seguono il censimento di oltre 13mila strutture sportive lombarde.

«Un sostegno che valorizza il patrimonio sportivo lombardo in un momento in cui l’attenzione internazionale sarà altissima» sottolinea il consigliere regionale bresciano Floriano Massardi, presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste.