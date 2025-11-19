Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Bando impianti sportivi, dalla Regione 850mila euro per 5 Comuni

Tanti i paesi bresciani che beneficiano dei fondi regionali 2025. La Lombardia investe 100 milioni in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina
La sede di Regione Lombardia
La sede di Regione Lombardia
AA

Oltre 850mila euro destinati a cinque Comuni bresciani per migliorare e mettere in sicurezza gli impianti sportivi. È l’esito locale della linea L1 del Bando Impianti Sportivi 2025 di Regione Lombardia: la misura, dedicata ai piccoli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture pubbliche esistenti, fa parte di un programma più ampio da 100 milioni di euro tra contributi a fondo perduto e credito agevolato, pensato anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La linea L1 sostiene opere puntuali – adeguamenti, manutenzioni straordinarie, messa in sicurezza – con contributi in conto capitale erogati sulla base di una graduatoria regionale. I finanziamenti assegnati al territorio bresciano riguardano: 283.405 euro a Toscolano Maderno, 241.000 a Roncadelle, 169.000 a Mairano, 70.000 a Ono San Pietro e 91.482 a Trenzano. Le assegnazioni seguono il censimento di oltre 13mila strutture sportive lombarde.

«Un sostegno che valorizza il patrimonio sportivo lombardo in un momento in cui l’attenzione internazionale sarà altissima» sottolinea il consigliere regionale bresciano Floriano Massardi, presidente della Commissione Agricoltura, montagna e foreste.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Bando Impianti SportiviRoncadelleOno San PietroMairanoTrenzanoToscolano Maderno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario