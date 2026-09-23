Toscolano Maderno, tutto pronto per il Festival della Montagna

A Toscolano Maderno la montagna si racconta, si esplora e soprattutto si vive. Da oggi, mercoledì 23 settembre, a domenica 27 settembre va in scena il Festival della Montagna, cinque giornate dedicate a chi guarda oltre la riviera e vuole scoprire il territorio che si inoltra nell’entroterra, prima collinare e poi montano, attraverso esperienze, incontri e attività per tutte le età.
Il programma
La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con il Mu.Re. Museo Recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano e coinvolge numerose realtà associative e culturali del territorio gardesano e non solo, che hanno unito competenze, passioni ed esperienze per costruire un programma ricco e diversificato. La rassegna si apre con tre serate all’auditorium Cavandoli, alle 20.30. Stasera il toccante racconto degli alpini del Battaglione Morbegno, che hanno ripercorso le tappe della ritirata di Russia. Domani si prosegue con un viaggio nella Spiti Valley, sulle montagne dell’Himalaya, sulle tracce del leopardo delle nevi, e con la presentazione delle attività di ricerca speleologica e idrogeologica di Agartis.
Venerdì sarà invece protagonista la famiglia Curzel, conosciuta per la serie di Dmax Falegnami ad Alta Quota, per raccontare le sfide di chi lavora in montagna. Sabato e domenica si entra nel vivo dell’evento, all’oratorio di Toscolano, con la Vertical Experience: arrampicata sul campanile, parco avventura e Free Jump per bambini e ragazzi, musica e stand gastronomico.
Sabato sarà anche una giornata all’insegna delle tradizioni e delle abilità legate al legno, con una spettacolare dimostrazione di Triathlon del Boscaiolo a cura dell’Associazione Boscaioli Alto Garda e Valsabbia e una dimostrazione di scultura con motosega dell’artista Alice Lazzeri. Non mancheranno le occasioni per andare alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio: sul monte Spino è in programma un’escursione alla Grotta dell’Orso, mentre ai Prati di San Martino, a Montemaderno, si osserverà la luna piena con il telescopio. E ancora, domenica, due passeggiate dedicate alla storia e alla memoria del territorio: in Valle delle Cartiere, con Antonio Foglio, e a Toscolano, con Bruno Festa.
Fare squadra
«Il Festival vuole essere un progetto corale – dice la vicesindaca e assessora allo Sport Vittoria Goi – capace di mettere in rete persone, associazioni e realtà per valorizzare la montagna, la nostra identità, il nostro patrimonio naturale e culturale, ma anche come luogo di incontro, condivisione, divertimento e avventura». Programma dettagliato su www.visittoscolanomaderno.info.