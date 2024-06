Il Castello di Brescia è di nuovo il regno dei cosplayer

Il mondo del cosplay ha di nuovo invaso il Castello di Brescia. Centinaia di persone hanno popolato tra ieri e oggi gli spazi sul Cidneo, dalla fossa viscontea al piazzale della locomotiva, vestite con abiti ispirati a fumetti, manga e videogiochi per la seconda edizione di Brescia Cosplay&Comics.

Durante la due giorni di evento – parte della rassegna We Love Castello – i partecipanti hanno potuto partecipare a workshop, curiosare tra gli stand di oltre 40 espositori, misurarsi con i nuovi giochi da tavolo, ammirare le opere di una trentina di artisti e chiacchierare con ospiti come il doppiatore del personaggio Luffy di One Piece Renato Novara e il disegnatore Disney Francesco Guerrini.

Dopo il live di Giorgio Vanni di ieri, alle 20.30 di stasera comincia il concerto di Cristina D’Avena con tutti i grandi successi dei cartoni animati, da «Mila e Shiro» a «Occhi di Gatto», che chiuderà la seconda edizione del Brescia Cosplay&Comics.