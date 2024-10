Torna a novembre «Sposi in Villa»: l’open weekend per i futuri sposi

Sarà l’occasione per incontrare i migliori professionisti del mondo wedding, farsi consigliare e, soprattutto, lasciarsi ispirare. Nella splendida Villa Fenaroli a Rezzato, torna l’appuntamento con «Sposi in Villa»: l’open weekend dedicato ai futuri sposi in programma sabato 2 novembre dalle 14 alle 19 e domenica 3 novembre dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Professionisti del mondo wedding

L'evento, dal 2017 punto di riferimento del settore, si propone come vetrina per far scoprire tutte le novità che riguardano il mondo dei matrimoni. Dalle partecipazioni alle fedi, dagli abiti da sposa e da sposo alla scelta della location, passando per fotografi, agenzie viaggio, wedding planner, fioristi, gioiellerie, make-up artist e hair-stylist: sono tantissimi i professionisti del mondo wedding che si potranno incontrare nel fine settimana dedicato al «giorno più bello».

Ingresso e orari

L’open weekend è pronto ad accogliere tutti sabato 2 novembre dalle 14 alle 19 e domenica 3 novembre dalle 10 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito. «Sposi in Villa» è un evento organizzato da PNGroup con il Giornale di Brescia in qualità di media partner.