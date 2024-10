Abiti da sposa: le ispirazioni in vista del 2025

La scelta dell’abito da sposa è da sempre uno dei momenti cruciali di tutto il percorso che porta al giorno del «sì». Ogni futura moglie, infatti, sogna di vivere il proprio matrimonio in un vestito che sia perfetto, dal modello cucito su misura ai tessuti più pregiati: un capo che sia in grado di stupire ma soprattutto capace di valorizzare la bellezza di chi lo indossa in questo giorno così importante.

Al di là del gusto personale, l’abito da sposa incontra anche le tendenze di moda che, di anno in anno, dettano lo stile più in voga durante la stagione nuziale. L’occasione per avere una panoramica sulle tendenze del settore arriva con «Sposi in Villa»: l’open weekend dedicato ai futuri sposi in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli a Rezzato.

Dalle passerelle

Per quanto riguarda il 2025, le passerelle hanno già messo in chiaro quali sono i modelli più amati e gettonati. La parola d’ordine, nonostante qualche eccezione, è «semplicità», sia dei modelli che per quanto riguarda i tessuti: i vestiti da sposa lisci infatti sono destinati ad andare per la maggiore, soprattutto i modelli realizzati in pura seta. Abiti scivolati, efetto sottoveste, che richiamano l’immagine di una sposa elegante e sofisticata: dallo scollo all’americana alle spalline sottili, l’idea principale è sempre quella di evitare decorazioni eccessive.

Un altro grande trend del 2025 vede come protagonisti gli abiti aderenti e meno «principeschi». L’obiettivo è dare volume con tessuti e rouches, in modo tale da valorizzare al meglio la silhouette della sposa. In alternativa si può puntare su abiti luminosi, caratterizzati da tessuti brillanti o ricoperti di pietre scintillanti che diano l’idea di una sposa ricoperta di gioielli. Anche nelle linee più minimal non mancano comunque gli strascichi: da quelli più corti a quelli a cattedrale, l’importante è sceglierli tenendo sempre conto del proprio stile e della propria figura.

Un consiglio da non dimenticare? Se si opta per il velo, quest’ultimo dovrebbe sempre superare la lunghezza totale dello strascico.

L’abito della sposa è uno degli elementi che catalizza maggiormente l’attenzione degli ospiti durante la cerimonia, ma non è il solo elemento da curare per la buona riuscita del giorno del «sì». Per scoprire le tendenze del mondo wedding e confrontarsi con i professionisti del settore l’appuntamento è con «Sposi in Villa», la fiera organizzata da PNGroup con Giornale di Brescia in qualità di media partner, in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli di Rezzato.