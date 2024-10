Dopo la cerimonia: dal cambio vestito al riciclo delle scarpe

L’usanza di cambiare abito a seguito della cerimonia si sta consolidando con il passare degli anni, soprattutto per quanto riguarda la sposa. L’idea è spesso quella di scegliere un modello più romantico da indossare al momento del rito, per poi sostituirlo con un vestito più scivolato e meno «ingombrante». L’obiettivo principale, in questi casi, è godersi al meglio la festa e i balli scatenati senza dover gestire un abito impegnativo e troppo formale per l’occasione.

Il cambio del vestito è però un’operazione che va studiata a tavolino e non certo improvvisata: quali sono quindi le regole per effettuare la sostituzione tra gli abiti? Qui sotto trovate alcuni consigli, per tante altre idee, e per il parere di esperti del settore, l’appuntamento da non perdere è quello con «Sposi in Villa»: l’open weekend dedicato ai futuri sposi in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli a Rezzato.

Alcuni consigli

Il cambio dell’abito è una soluzione che permette di valorizzare i lati più sbarazzini e giocosi della personalità della sposa. Tra i modelli più gettonati ci sono quelli scivolati, i vestiti a sottoveste o le alternative più corte. Amatissimi negli ultimi anni sono anche gli abiti preziosi ricoperti di perline, perfetti per brillare sulla pista da ballo.

Per quanto riguarda il momento più adatto al cambio, tante donne optano per farlo subito dopo la cena e prima della festa. È molto apprezzata anche l’idea di aspettare il taglio della torta oppure appena conclusa la cerimonia nuziale.

Gli accessori

Se l’abito da sposa, in molti casi, non è facilmente riutilizzabile, la stessa regola non vale certo per gli accessori e in particolare per le scarpe, che se scelte con accuratezza possono anche entrare nel look di tutti i giorni. Per portarle con più semplicità il consiglio è scegliere un sandalo semplice ma elegante, perfetto da usare in occasioni speciali ma anche abbinato a jeans e top.

Un’altra idea può essere quella di optare per scarpe colorate, più semplici da indossare rispetto a quelle bianche da sposa. In altri casi, invece, è possibile chiedere aiuto a un calzolaio per sostituire il tacco o abbassarlo rendendo le calzature più facili da vestire.