«Sposi in Villa», l’elenco degli espositori

Atelier di abiti da cerimonia, gioiellerie, agenzie di viaggio, wedding planner: sono solo alcuni dei numerosi professionisti del matrimonio che si potranno incontrare a «Sposi in Villa», l’open weekend, organizzato da PNGroup con il Giornale di Brescia in qualità di media partner, in programma sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli a Rezzato.

Sarà l’occasione per i futuri sposi di avere una panoramica delle tendenze matrimonio per il 2025, ricevere tanti consigli per organizzare ogni dettaglio del grande giorno e venire a conoscere di quei particolari nell’organizzazione che a volte si danno per scontati. L’evento sarà la bussola per orientarsi tra le scelte nel rispetto di desideri, budget e mode del momento.

Di seguito, l’elenco dei professioni che si potranno incontrare nel weekend dedicato ai futuri sposi.