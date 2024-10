Wedding planner per un matrimonio senza imperfezioni

Se si desidera dare vita a un evento ben coordinato e curato in tutto, senza troppe preoccupazioni, affidarsi a un wedding planner consente di vivere un giorno memorabile e autentico grazie a una figura che si prende cura degli sposi dalla a alla zeta.

Dal momento della scelta, infatti, grazie al professionista la coppia può contare su una persona empatica, che ha il compito di supportare e orientare i futuri sposi in un periodo non privo di tensioni e difficoltà. Il wedding planner, inoltre, è in grado di attivare e mettere in contatto i diversi professionisti, con il risultato di un evento che funziona grazie al coordinamento e alla sinergia di competenze differenti ma complementari.

Amata in molti Paesi, primo fra tutti gli Stati Uniti, questa figura professionale è sempre più apprezzata e riconosciuta anche in Italia. Ciò è dovuto a un desiderio crescente di curare il giorno delle nozze in modo particolare, grazie allo sguardo preciso, competente e sofisticato di un esperto del mondo wedding, ma non ci si limita a questo.

L’occasione per conoscere dei professionisti nell’organizzazione dei matrimonio arriva con «Sposi in Villa»: l’evento aperto a tutti organizzato da PNGroup, con il Giornale di Brescia in qualità di media partner, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 novembre a Villa Fenaroli a Rezzato.

I dati

A fare riferimento a questo tipo di figura sono in particolare gli stranieri che vedono nel Belpaese il luogo dei sogni dove celebrare il loro per sempre e che non possono, il più delle volte, trovarsi sul posto in fase di organizzazione.

Secondo le stime, si tratta di coppie alto spendenti, con molti invitati, rimaste affascinate da località paesaggistiche uniche e da antiche ville, suggestivi castelli e baite alpine che contribuiscono ad abbellire lo scenario. Dagli Stati Uniti arriva una parte importante di chi convola a nozze in Italia: nel 2023, tra gli sposi stranieri, gli americani sono stati il 31%, seguiti da inglesi e tedeschi.

I turisti che hanno deciso di celebrare le proprie nozze nello Stivale hanno privilegiato la Toscana, ma è in crescita la preferenza per Sud e isole. Alta in classifica anche la Lombardia (e il lago di Como). Nella metà dei casi il budget superava i 50mila euro e il 46,5% ha coinvolto un wedding planner.