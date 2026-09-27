Torbole, l’Aquilone festeggia 10 anni di volo sempre più in alto

Dieci anni al fianco della comunità tra volontariato, servizi e attenzione alle persone più fragili. L’Associazione Aquilone di Torbole Casaglia ha celebrato il proprio decennale insieme ai tanti volontari, alle associazioni e alle realtà del territorio che hanno accompagnato il suo percorso.
È stata l’occasione per ripercorrere dieci anni di attività costruiti soprattutto attraverso le persone, le relazioni e la capacità di rispondere ai bisogni della comunità. Un ruolo centrale è stato riconosciuto ai volontari, cuore dell’associazione, che nel corso della cerimonia hanno ricevuto un attestato dal direttivo per l’impegno e la disponibilità dimostrati, oltre a un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale. «Festeggiare questi dieci anni significa soprattutto dire grazie – ha commentato la segretaria dell’Aquilone Federica Civettini –. Grazie ai nostri volontari, che ogni giorno dedicano tempo ed energie alla comunità e che svolgono ogni servizio con grande umanità. Questo traguardo rappresenta la somma di tantissimi piccoli gesti quotidiani che, messi insieme, ci hanno permesso di crescere e di essere vicini a tante persone».
Nata con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto a persone e famiglie, negli anni l’Aquilone ha ampliato la propria presenza sul territorio, diventando un punto di riferimento per numerose attività rivolte in particolare alle persone più fragili.
I servizi
Tra i servizi principali ci sono i trasporti sociali, attraverso i quali i volontari accompagnano anziani, persone con disabilità e cittadini che necessitano di assistenza negli spostamenti. Accanto a questo servizio, l’associazione promuove il Centro di aggregazione anziani, uno spazio dedicato alla socialità e alla condivisione, dove i nonni possono trascorrere del tempo insieme partecipando a giochi, tombole, conversazioni e attività ricreative. Importante anche l’attività delle volontarie in biblioteca così come i servizi di counselling nelle scuole e l’organizzazione di gite culturali e momenti di svago. Attività diverse, ma accomunate dall’obiettivo di creare occasioni di incontro, partecipazione e vicinanza.
La celebrazione
Alla celebrazione del decennale hanno preso parte anche i rappresentanti di diverse realtà che, nel corso degli anni, hanno collaborato con l’associazione e contribuito alla sua crescita. «L’Aquilone è cresciuta anche grazie alla rete di relazioni costruita in questi anni – ha concluso Civettini –. Le associazioni, l’Amministrazione comunale, i professionisti, le realtà del territorio e tutte le persone che hanno collaborato con noi ci hanno permesso di affrontare le necessità della comunità con maggiore forza. Questa serata vuole essere proprio un momento per riconoscere e celebrare questo patrimonio umano».