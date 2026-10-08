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Tentato femminicidio a Orzinuovi, l’ex marito aveva già scontato due condanne

L’uomo, albanese di 38 anni, era uscito di carcere ad agosto ed era subito stato accompagnato alla frontiera per l’espulsione: continuano le ricerche da parte dei carabinieri
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il bar in cui è avvenuta l'aggressione
Il bar in cui è avvenuta l'aggressione

L’ex moglie e la figlia di 4 anni sono al sicuro. Con l’uomo ancora a piede libero, le autorità hanno pensato soprattutto alla protezione della donna e della bambina. Non solo perché l’ex marito, 38 anni albanese, da ieri, mercoledì 7 ottobre – giorno in cui ha aggredito con un coltello la ex in un bar a Orzinuovi – è ricercato per tentato femminicidio, ma soprattutto perché si tratta di un individuo molto pericoloso.

L’uomo infatti, prima di essere espulso dall’Italia ad agosto, era appena uscito dal carcere. In in prigione ha scontato due condanne, per un totale di circa 4 anni: la prima per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della donna, poi per atti persecutori sempre nei confronti della donna orceana, 44 anni residente in paese.

Caccia all’uomo

Continuano le ricerche da parte dei carabinieri di Verolanuova e di Brescia. Ieri la zona è stata sorvolata anche da un elicottero dell’Arma. Un dispiego di forze notevole, proprio per la gravità dell’episodio e la pericolosità dell’uomo, che stando a fonti investigative anche in carcere si era reso protagonista di episodi violenti.

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