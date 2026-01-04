Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Aggredita con le forbici, è fuori pericolo: aveva già denunciato il marito

Andrea Cittadini
Prima di Natale era scattato il Codice rosso e la donna aveva lasciato la casa di Capriolo, dove però è tornata la notte scorsa. La coppia ha tre figli, che non erano nell’abitazione al momento del fatto
I carabinieri sul luogo dell'aggressione e, nel cerchio, Pasquale Raccioppoli
I carabinieri sul luogo dell'aggressione e, nel cerchio, Pasquale Raccioppoli
AA

È degenerata nel sangue l’ennesima lite scoppiata questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, in una famiglia di origini napoletane. Un uomo di 51 anni, Pasquale Raccioppoli, ha aggredito la moglie 45enne colpendola al collo con un paio di forbici, ferendola gravemente.

L’accaduto

La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma è fuori pericolo. Solo nei giorni scorsi aveva denunciato il marito per maltrattamenti, era stato attivato il Codice rosso e la donna, che ha raccontato di essere stata picchiata, era andata via di casa. Poi non è chiaro perché la notte scorsa sia tornata nell’abitazione di famiglia per dormire.

L’aggressione è avvenuta infatti intorno alle 9.30 con la donna che si è salvata scappando in strada. Secondo quanto ricostruito infatti il litigio tra marito e moglie è iniziato all’interno dell’appartamento della famiglia italiana e dalla camera da letto è poi proseguito in strada, dove la donna è scappata in pigiama e dove è stata soccorsa dal personale del 118 sotto gli occhi di alcuni vicini di casa che hanno raccontato di continui litigi in famiglia. La coppia ha tre figli di cui uno minorenne, che al momento dell’aggressione non si trovavano in casa perché sono da una parente in Campania già da diverse settimane. L’appartamento teatro dell’aggressione, al primo piano di una palazzina con una corte, si trova in una zona centrale di Capriolo e lungo la stessa via sono presenti altre abitazioni.

  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it
  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it
  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it
  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it
  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it
  • La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata
    La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it

E proprio uno dei residenti ha chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi vedendo la donna ferita. La 45enne, che lavora nel mondo delle professioni sociosanitarie, perdeva molto sangue, ma sarebbe sempre rimasta cosciente. Una volta in ospedale è stata stabilizzata dai medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari, che hanno immediatamente fermato il marito che ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai militari.

L’ammissione

L’uomo, vigilantes di professione, ha raccontato agli inquirenti dei rapporti ormai logori con la moglie e poi è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato femminicidio e nei suoi confronti è scattato il fermo. In un primo momento si era parlato dell’uso di un coltello, ma gli accertamenti hanno successivamente chiarito che l’arma erano appunto un paio di forbici trovate dall’uomo in cucina. E che sono state sequestrate su disposizione del magistrato di turno Iacopo Berardi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
accoltellatadonna accoltellata a Capriolotentato femminicidio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario