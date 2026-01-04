Aggredita con le forbici, è fuori pericolo: aveva già denunciato il marito

È degenerata nel sangue l’ennesima lite scoppiata questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, in una famiglia di origini napoletane. Un uomo di 51 anni, Pasquale Raccioppoli, ha aggredito la moglie 45enne colpendola al collo con un paio di forbici, ferendola gravemente.

L’accaduto

La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma è fuori pericolo. Solo nei giorni scorsi aveva denunciato il marito per maltrattamenti, era stato attivato il Codice rosso e la donna, che ha raccontato di essere stata picchiata, era andata via di casa. Poi non è chiaro perché la notte scorsa sia tornata nell’abitazione di famiglia per dormire.

L’aggressione è avvenuta infatti intorno alle 9.30 con la donna che si è salvata scappando in strada. Secondo quanto ricostruito infatti il litigio tra marito e moglie è iniziato all’interno dell’appartamento della famiglia italiana e dalla camera da letto è poi proseguito in strada, dove la donna è scappata in pigiama e dove è stata soccorsa dal personale del 118 sotto gli occhi di alcuni vicini di casa che hanno raccontato di continui litigi in famiglia. La coppia ha tre figli di cui uno minorenne, che al momento dell’aggressione non si trovavano in casa perché sono da una parente in Campania già da diverse settimane. L’appartamento teatro dell’aggressione, al primo piano di una palazzina con una corte, si trova in una zona centrale di Capriolo e lungo la stessa via sono presenti altre abitazioni.

La strada a Capriolo dove la donna è stata accoltellata - © www.giornaledibrescia.it

E proprio uno dei residenti ha chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi vedendo la donna ferita. La 45enne, che lavora nel mondo delle professioni sociosanitarie, perdeva molto sangue, ma sarebbe sempre rimasta cosciente. Una volta in ospedale è stata stabilizzata dai medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari, che hanno immediatamente fermato il marito che ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai militari.

L’ammissione

L’uomo, vigilantes di professione, ha raccontato agli inquirenti dei rapporti ormai logori con la moglie e poi è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato femminicidio e nei suoi confronti è scattato il fermo. In un primo momento si era parlato dell’uso di un coltello, ma gli accertamenti hanno successivamente chiarito che l’arma erano appunto un paio di forbici trovate dall’uomo in cucina. E che sono state sequestrate su disposizione del magistrato di turno Iacopo Berardi.