Tentano una truffa ma l’automobilista è il comandante della Polizia locale

È avvenuto a Vestone, con l’ufficiale Fabio Vallini che prima ha fatto finta di assecondare i due malviventi, un uomo e una donna, e poi ha estratto il tesserino di riconoscimento: per loro è scattata la denuncia

Erik Fanetti 14 giugno 2026 1 ' di lettura

Un'auto della Polizia Locale della Valle Sabbia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentativo di truffacomandante Polizia LocaleVestone Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...