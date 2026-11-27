Aumenti in arrivo per i clienti Telepass con Viacard, la carta del servizio di pagamento del pedaggio autostradale dedicata alle aziende e ai professionisti. Dal 1° febbraio 2027, infatti, il canone passerà dagli attuali 3,90 euro a 5,50 euro più Iva. I clienti che non accettano la variazione del contratto avranno tempo fino al 31 gennaio per recedere senza costi aggiuntivi: senza nessuna comunicazione, invece, il nuovo canone verrà applicato automaticamente dal 1° febbraio. In Italia, dal 2021, non c’è però solo il Telepass per pagare velocemente i pedaggi: esistono infatti altri due gestori, MooneyGo e UnipolMove, con diverse tipologie di piani.
L’aumento di Telepass
La Viacard è una tessera che viene associata al dispositivo Telepass e con la quale è possibile pagare il pedaggio al casello, facendolo addebitare sul conto aziendale. Possono richiederla professionisti, partite Iva e imprese. Con la novità che sarà in vigore dal 1° febbraio del prossimo anno, il canone annuo di un singolo dispositivo di Telepass passerà da 46,8 euro a 66 euro più Iva, con una differenza di 19,2 euro rispetto a oggi. Se si applica anche l’aliquota del 22%, si passa dall’attuale canone di 57,10 euro agli 80,52 euro che scatteranno dal 2027: 23,42 euro in più.
Per le aziende, questa cifra è destinata a salire se si possiedono più mezzi aziendali, dal momento che il il canone si paga su ogni veicolo associato al contratto: ogni tessera Viacard aggiuntiva costa poi 6,10 euro in più. Oltre al canone di Telepass, c’è poi la quota associativa annuale di Viacard: oggi costa 27,49 euro.
Gli altri telepedaggi
Chi ha un’azienda e volesse cambiare servizio, quali alternative può trovare? In Italia, dal 2021 il mercato del telepedaggio è stato liberalizzato, sulla scorta di una direttiva europea che invitata gli Stati a legiferare in questo senso. Da quella data, oltre a Telepass, sono sorte altre due società di servizi di telepedaggio: UnipolMove, legata alla compagnia assicurativa Unipol, e MooneyGo, legata a Intesa San Paolo ed Enel.
MooneyGo non offre piani per le aziende. UnipolMove ne propone due, anche se non comprendono il servizio con tessera di Viacard. Una prima opzione è il piano «Small Business», che permette di viaggiare su tutte le tratte autostradali italiane a eccezione di quelle della Sicilia: il canone è di 2,50 euro al mese più Iva per dispositivo (fino a 30 apparecchi). Dà diritto a una detrazione del 100% dell’Iva sui pedaggi – ma non per le partite Iva in regime forfettario – e alla deduzione delle spese di trasferta. È contemplato anche l’uso promiscuo, cioè la possibilità, per il lavoratore, di utilizzare il dispositivo anche per esigenze personali, come accade per l’auto aziendale.
L’altra offerta è il servizio «Corporate e Pa», che, a differenza del piano Small Business, non ha limite di dispositivi: detrazioni e deduzioni a cui da accesso sono poi le stesse, con la differenza che hanno diritto a queste ultime anche le partite Iva. Il costo mensile varia a seconda delle dimensioni dell’azienda, con un’offerta personalizzata su ciascuna impresa. In entrambi i casi il servizio UnipolMove non permette di usare il telepedaggio in Europa.