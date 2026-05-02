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Tav Brescia-Verona all’ultimo miglio: a giugno via ai convogli prova

Il cronoprogramma conferma la fine dei lavori principali entro il 30 giugno di quest’anno, in linea con gli obiettivi del Pnrr: il punto
Alice Scalfi
Un Frecciarossa in stazione - © www.giornaledibrescia.it
Un Frecciarossa in stazione - © www.giornaledibrescia.it

Mentre il confronto sulla stazione del Garda resta aperto, la linea Brescia Est-Verona della Tav entra nell’ultima fase: quella in cui il cantiere smette progressivamente di essere cantiere e comincia a comportarsi come un’infrastruttura che si prepara a funzionare.

I prossimi passi

Il passaggio chiave è atteso a giugno, quando dovrebbero partire i primi treni prova, avviando le verifiche funzionali necessarie per l’autorizzazione alla messa in esercizio. È l’ingresso nell’ultimo miglio del progetto.

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cantieri tavTav Brescia-Verona

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