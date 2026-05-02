Tav Brescia-Verona all’ultimo miglio: a giugno via ai convogli prova

Mentre il confronto sulla stazione del Garda resta aperto, la linea Brescia Est-Verona della Tav entra nell’ultima fase: quella in cui il cantiere smette progressivamente di essere cantiere e comincia a comportarsi come un’infrastruttura che si prepara a funzionare.
I prossimi passi
Il passaggio chiave è atteso a giugno, quando dovrebbero partire i primi treni prova, avviando le verifiche funzionali necessarie per l’autorizzazione alla messa in esercizio. È l’ingresso nell’ultimo miglio del progetto.