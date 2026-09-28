Il commercio bresciano si estende come 335 campi da calcio

Si è sostanzialmente stabilizzata la densità commerciale in provincia di Brescia, che esprime l’offerta complessiva di superficie commerciale, considerando i piccoli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita. Nell’ultima rilevazione, con cui annualmente Regione Lombardia definisce la rilevazione dei punti di vendita del commercio al dettaglio in sede fissa, aggiornata al giugno 2025, siamo a 2,38 milioni di mq, vale a dire 335 campi di calcio, con quasi 1.871 mq per ogni mille abitanti. Praticamente sugli stessi valori rispetto a 2,39 milioni di mq del 2024 e del 2023, ma in leggera flessione rispetto ai quasi 2,42 milioni di mq del 2019 e decisamente sotto i 2,51 milioni di mq del 2009.
Dimensioni
Tornando ai dati del 2025 abbiamo, nella provinciale di Brescia, una superficie commerciale di 2,38 milioni di metri quadrati, che sono la somma degli 899.382 mq delle 1.271 medie superfici di vendita, degli 853.007 mq dei 13.332 esercizi di vicinato e dei 627.629 mq delle 74 grandi superfici di vendita. Tutte le tre tipologie di esercizi commerciali, tra il 2019 e il 2025, scontano una leggera riduzione sia del numero di attività che della relativa superficie commerciale, che, tuttavia risulta maggiore per i piccoli esercizi di vicinato.
Le grandi strutture di vendita sono gli esercizi commerciali con una superficie oltre i 1.500 mq nei comuni con meno di 10 mila abitanti e oltre 2.500 mq nei centri maggiori, che possono operare come singole attività (es. grandi magazzini) o come spazi aggregati (es. centri commerciali). Arrivate, in provincia di Brescia, ad essere una ottantina nel 2009, sono diminuite fino alle 76 del 2019 e alle 74 attuali, pur mantenendo sostanzialmente la propria superficie commerciale, passata dai 628.423 mq del 2019 ai 627.629 mq nel 2025.
Le medie strutture di vendita, esercizi commerciali con superficie di oltre 150 mq e fino a 1.500 nei comuni con meno di 10 mila abitanti, da 250 mq a 2.500 nei centri maggiori, dopo essere state costantemente sopra le 1.300 unità, tra il 2009 e il 2019, si sono stabilizzate a 1.279 nel 2023 e 2024 e, successivamente, sono scese a 1.271 nel 2025. La superficie commerciale delle media strutture di vendita commerciale aumenta progressivamente, fino a superare gli 890 mila mq nel 2023, valore di fatto confermato con gli 899.382 del 2025.
L’andamento
In riduzione anche il numero degli esercizi di vicinato, i piccoli negozi fino a 150 mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti, che diventano 250 nei centri maggiori, che si riducono progressivamente dai 16.587 del 2009, ai 14.114 del 2019 fino agli attuali 13.332. Nel tempo anche la superficie commerciale si è ridotta di pari passo con la chiusura delle attività, scendendo dai 1.121.661 mq del 2009 ai 905.366 mq del 2019, fino agli attuali 853.008 mq.
Accanto alla proliferazione della grande e media distribuzione commerciale e all’esplosione del e-commerce, il negozio sotto casa costituisca un aspetto essenziale della dotazione di servizi nei nostri comuni, nei piccoli centri come nei centri maggiori, considerando anche l’invecchiamento della popolazione. Il negozio sotto casa, insomma, rimane un servizio importante e tenere aperto un negozio può fare la differenza sulla qualità della vita delle persone. Nel 2025, in provincia di Brescia, sommando le diverse superfici commerciali, nella media provinciale, abbiamo 1.871 mq per ogni 1.000 residenti, 1,87 mq per abitante. Quasi 2 metri quadrati.
La collocazione
La distribuzione degli spazi commerciali, un tempo maggiormente correlata alla popolazione residente in ogni centro abitato, oggi si definisce in modo assai eccentrico, condizionata dalla presenza degli insediamenti della grande distribuzione commerciale.
Basta pensare agli oltre 11 metri quadrati per ogni residente di Sonico e Roncadelle, rispetto ai meno di 2 della media provinciale che, non è comunque poca cosa. E parliamo, nel complesso, di ben 14.677 esercizi commerciali attivi in Provincia.
Ad essere maggiormente diffusi sono gli esercizi di vicinato, 13.332 nel territorio bresciano, presenti, con almeno un negozio, in quasi tutti i comuni bresciani, con la sola eccezione di Irma. La densità dei piccoli esercizi commerciali nel territorio provinciale, nel 2025, è nell’ordine degli 10,5 punti vendita per ogni 1.000 abitanti, valore che risulta più elevato in alcuni comuni a vocazione turistica, come Limone sul Garda con 81,2 esercizi di vicinato per ogni 1000 abitanti mentre si fissa a 15,2 nel Comune Capoluogo, dove, tuttavia, si contano 3.057 piccoli esercizi commerciali. Sono, comunque, una decina i comuni bresciani con oltre 200 esercizi di vicinato con valori decrescenti da Desenzano del Garda (547 esercizi di vicinato), a Montichiari (303), Orzinuovi (296), Salò (247), Darfo Boario Terme e Rovato (244), Chiari (225) e Palazzolo sull’Oglio, con 204 piccoli esercizi commerciali di vicinato.
La mappa
Le 1.271 strutture di vendita della media distribuzione sono diffuse in 158 centri bresciani mentre decisamente più concentrata la presenza delle 74 grandi strutture di vendita, soggette a una vorticosa rotazione di insegne, ma presenti, con almeno una unità, solo in 38 dei 205 comuni bresciani.
La presenza della grande distribuzione commerciale, tuttavia, pesa nella definizione della densità commerciale che in 14 comuni supera il doppio del dato medio provinciale (1.874. mq x 1.000 ab). È, in primo luogo, il caso di Sonico (11.604 mq per ogni 1000 abitanti) e Roncadelle (11.174) decisamente con valori elevatissimi. Roncadelle, in particolare, è la vera mecca del commercio, con 5 grandi superfici di vendita, per quasi 98 mila mq, cui si sommano 13 medie strutture e 52 esercizi di vicinato, per una superficie commerciale che supera i 104 mila mq, che per rapportati alla popolazione, sono quasi 11,2 mq per ogni residente. Sonico spunta una densità commerciale elevatissima in ragione dei soli 1.186 residenti in un territorio dove si trova una grande struttura di vendita, ma anche 12 medie strutture e 28 esercizi di vicinato.
Quasi la metà dell’intera superficie commerciale provinciale di concentra nei primi 20 centri, ovviamente spesso i più popolosi, da Brescia a Roncadelle, con Desenzano, Lonato, Orzinuovi, Darfo, Rovato, Palazzolo, Chiari, Erbusco, Montichiari, Mazzano, Ghedi, Rodengo Saiano, Concesio, Castenedolo, Castel Mella, Gavardo, Rezzato e Manerbio.
Il caso
La sola superficie commerciale di Roncadelle (104 mila mq) supera quella dei 93 comuni bresciani con minori spazi per il commercio. Quindi concentrazione degli spazi commerciali nella fascia centrale del territorio provinciale e poche possibilità nelle aree marginali della provincia.