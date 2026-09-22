Elnòs Shopping compie 10 anni e diviene piazza per il territorio

Dieci anni, e non solo di shopping. Dal 22 settembre 2016, quando Elnòs Shopping ha aperto le porte, è diventato molto più di un luogo dove fare acquisti: un punto di incontro, un palcoscenico per eventi e iniziative, uno spazio di relazione capace di intrecciare rapporti con la comunità locale. Un percorso fatto di persone, progetti e occasioni condivise, che ieri sera il centro ha celebrato ripercorrendo questi dieci anni e guardando al futuro. Fin dall’apertura, Elnòs ha costruito la propria identità intorno al concetto di Meeting Place.
«Celebrare 10 anni significa riconoscere l’importanza del ruolo che le persone e i nostri partner hanno avuto nel rendere possibile questo percorso - sottolinea Giovanni Umberto Marzini, direttore del centro –. Elnòs è nato con l’idea di essere molto più di un luogo dove fare acquisti: uno spazio di incontro e relazione capace di generare valore per tutto il territorio. In questi anni abbiamo costruito legami importanti. Queste relazioni ci danno la spinta e la volontà di continuare a guardare al futuro».
Le istituzioni
A sottolineare il valore di questa presenza sono stati gli interventi istituzionali. L’assessore regionale Simona Tironi ha posto l’accento sulla dimensione occupazionale con più di 1.300 posti di lavoro, ma anche sul rapporto con le scuole e sulle attività educative proposte, fino all’esperienza del centro vaccinale durante la pandemia.
Anche il presidente della Provincia Emanuele Moraschini ha sottolineato il valore del centro come luogo di aggregazione, mentre il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli ha ricordato il contributo di Elnòs alla riconoscibilità del paese. «Questo è un luogo di crescita e collaborazione con la comunità: lo abbiamo visto per la realizzazione della biblioteca e la Roncadelle Run – ha commentato –. Elnòs è una bella piazza fisica in un mondo di schermi».
Insieme
Alla serata hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni e fondazioni del territorio, partner commerciali e realtà del terzo settore. Così, nel corso dei dieci anni, è cresciuto un ecosistema sempre più connesso alla comunità.
Da questa rete sono nate mostre, iniziative solidali, laboratori per le famiglie, incontri con autori e artisti ed eventi dedicati al pubblico, per un totale di oltre 3.500 iniziative. A raccontare la dimensione raggiunta dal centro ci sono anche altri numeri: oltre 80 milioni di visitatori in 10 anni e più di 9 milioni di ingressi solo negli ultimi 12 mesi. Numeri che raccontano non soltanto la capacità di attrarre pubblico, ma anche le tante occasioni che hanno portato le persone a vivere Elnòs. Anche per l’anniversario le iniziative non mancano.
Dal 22 settembre via al concorso «Elnòs shop & win - 10 anni insieme»: con almeno 20 euro di acquisti alla postazione dedicata un grande ledwall svelerà ai partecipanti eventuali vincite. Accanto al concorso, la campagna «Ci sono cose che un click non può sostituire» proporrà consulenze, trattamenti e servizi personalizzati dedicati a stile, benessere e quotidianità. Dal 21 settembre l’incontro con professionisti e ricevere consigli su misura nei negozi del centro.