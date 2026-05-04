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Brescia ha perso 3.172 negozi di vicinato negli ultimi 10 anni

A rilevarlo l’ultima analisi di Nomisma: un trend che, a livello regionale, assegna la maglia nera alla nostra provincia e nello stesso tempo la colloca addirittura tra le peggiori del Paese
Flavio Archetti
Un'attività commerciale chiusa - © www.giornaledibrescia.it
Un'attività commerciale chiusa - © www.giornaledibrescia.it

Città e provincia perdono negozi di vicinato a tutta forza, con i numeri più negativi di tutta la Lombardia e tra i peggiori d’Italia. Come rilevato da Nomisma, negli ultimi dieci anni, a Brescia il numero di vetrine attive nel piccolo commercio e i valori immobiliari hanno fatto continui passi indietro.

Brescia

Se per il periodo 2015-2025 in Lombardia emerge una situazione sempre più impoverita per chiusura e sparizione di 12.978 negozi, nel Bresciano le saracinesche abbassate e mai più rialzate sono 3.172, un numero largamente superiore a quello di ogni altra provincia lombarda che segue, tra Bergamo a -1.840, Varese -1.602, Mantova -1.412 e Pavia -1.237.

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