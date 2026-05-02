Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Sulzano, lungo la strada delle api per capirne l’importanza

Il percorso inizia dal centro, lungo via D iaz , in prossimità della scuola dell’infanzia e prosegue in salita lungo la mulattiera. Appuntamento per l’inaugurazione il 19 maggio
L'inaugurazione ufficiale il 19 maggio
L'inaugurazione ufficiale il 19 maggio

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
inserto Franciacorta SebinoStrada delle ApipercorsoapiSulzano
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...