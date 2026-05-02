Sulzano, lungo la strada delle api per capirne l’importanza
Il percorso inizia dal centro, lungo via D iaz , in prossimità della scuola dell’infanzia e prosegue in salita lungo la mulattiera. Appuntamento per l’inaugurazione il 19 maggio
L'inaugurazione ufficiale il 19 maggio
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