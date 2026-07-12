Sul Garda 158 chilometri di coste sport e relax in piena armonia

Mentre in riviera e nell’entroterra spopolano bike e trekking, sulle acque del Benaco sono protagoniste barche a vela, windsurf, kitesurf e wingfoil, affiancati da SUP, kayak e canoe

12 luglio 2026 2 ' di lettura

I dati sulla balneabilità consultabili sul sito del Ministero Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Garda Summer Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...