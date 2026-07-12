Sul Garda 158 chilometri di coste sport e relax in piena armonia

Più di 158 chilometri di coste abbracciano una grande distesa azzurra: uno specchio d’acqua di 370 chilometri quadrati che, nella bella stagione, diventa teatro di divertimento e sport per migliaia di appassionati. Tra montagne che si specchiano nelle acque cristalline e brezze costanti che accarezzano le vele, l’estate sul Garda assume il volto dell’avventura, del benessere e della libertà.
Mentre in riviera e nell’entroterra spopolano bike e trekking, sulle acque del Benaco sono protagoniste barche a vela, windsurf, kitesurf e wingfoil, affiancati da SUP, kayak e canoe. Approcci diversi, stesso divertimento.
C’è chi sfrutta al meglio i venti che hanno reso famoso il Garda - il Pelèr, che soffia da nord nelle prime ore del mattino, e l’Ora, la brezza pomeridiana proveniente da sud, ideale per la navigazione - e chi invece si affida alla forza dei muscoli e al ritmo del remo. Sport, natura e relax convivono qui in perfetta armonia. Ma per godere del lago in piena sicurezza, è fondamentale adottare comportamenti responsabili.
Bastano alcune semplici regole: verificare sempre le condizioni meteo e del vento prima di entrare in acqua; utilizzare attrezzature in buono stato e adeguate alla propria esperienza; indossare il giubbotto di salvataggio durante le attività nautiche; non sopravvalutare le proprie capacità fisiche e tecniche; mantenere una corretta idratazione e proteggersi dal sole con crema, cappello e abbigliamento adeguato.
E ancora: evitare di entrare in acqua dopo pasti abbondanti o in condizioni di affaticamento; rispettare le aree riservate alla balneazione e quelle dedicate alla navigazione; prestare particolare attenzione ai cambiamenti improvvisi del vento, tipici dell’area gardesana. In ogni paese si trova un porto, un circolo nautico, un’associazione sportiva o un noleggiatore: tante possibilità per scegliere il modo più congeniale di frequentare questo grande mare d’acqua dolce.
E per chi preferisce la spiaggia, non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le numerose zone balneari attrezzate disseminate lungo la riviera. Il Garda è uno dei laghi più monitorati e puliti d’Europa, dove è possibile fare il bagno in tutta tranquillità. I risultati delle analisi effettuate nei punti di balneazione sono consultabili sul portale del Ministero della Salute.
Che sia a vela, su una tavola, a bordo di un kayak o semplicemente con un tuffo dalla spiaggia, il Garda offre a residenti e turisti uno dei modi più belli per vivere l’estate.
Sul territorio poi si trovano possibilità per noleggiare le attrezzature ma anche per iscriversi a corsi per tutti i livelli. Serve solo la voglia di provare.