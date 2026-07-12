Canoa, yachting, kitesurf: il lago d’Iseo a tutto sport

Grazie ai venti costanti come il Vaèr e alle sue acque limpide, offre infinite opportunità per vivere il bacino bresciano e bergamasco a pelo d’acqua, unendo natura e adrenalina

12 luglio 2026 2 ' di lettura

Sebino, un lago da vivere anche con lo sport Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti inserto Franciacorta Sebino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...