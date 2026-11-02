Gli studenti bresciani si organizzano verso lo sciopero del 20 novembre

Nuovi collettivi si stanno formando in diverse scuole cittadine: si sono trovati a Campo Marte per prepararsi alle prossime settimane e hanno chiarito le richieste, tra cui la sicurezza negli istituti, maggiore ascolto da parte dei presidi e spazi autonomi di confronto.

Barbara Fenotti 02 novembre 2026 2 ' di lettura

L'incontro delle scuole a Campo Marte - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti onda Studentescacorteo caro vitasciopero 20 novembre 2026 Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...