Nuova protesta degli studenti: occupata la palestra del Tartaglia-Olivieri

Tra i 200 e i 300 studenti hanno dato vita a una manifestazione che non ha pregiudicato l’attività degli alunni che non hanno aderito: nel mirino caro vita, ddl Valditara e il tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi

Fabio Gafforini 29 ottobre 2026 1 ' di lettura

Una veduta esterna del Tartaglia-Olivieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti protestastudentiOlivieri TartagliamobilitazioneBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...