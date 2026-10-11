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Striscione sul Vajont fatto togliere allo stadio di Ospitaletto: è polemica

Era stato esposto dai tifosi della Dolomiti Bellunesi durante la partita con il Desenzano. Il consigliere veneto Del Bianco: «Negata la libertà di espressione»
Lo striscione che è stato fatto rimuovere
Lo striscione che è stato fatto rimuovere

Uno striscione commemorativo della strage del Vajont sarebbe stato fatto togliere ieri nello stadio di Ospitaletto , in occasione della partita tra Desenzano e Dolomiti Bellunesi, dove era stato esposto dai sostenitori ospiti. A denunciare l'episodio, in una nota è Alessandro Del Bianco, consigliere regionale veneto del Partito Democratico.

«Siamo arrivati al punto - commenta Del Bianco - in cui il solo timore che un messaggio possa avere una valenza politica diventa motivo sufficiente per impedirne preventivamente l'esposizione. È un principio pericolosissimo, che rappresenta una vera e propria negazione della libertà di espressione. E tutto questo per uno striscione che ricorda una delle più grandi tragedie della storia italiana e che riporta una frase tanto semplice quanto sacrosanta: “Quando il profitto vale più della vita”. Credo che qualcuno, anche ai vertici delle istituzioni competenti, dovrebbe spiegare a chi ha assunto questa decisione che cosa sia stato il Vajont e che cosa rappresenti ancora oggi. Voglio sperare che questo diniego sia soltanto il frutto dell'ignoranza, perché l'alternativa sarebbe ancora più grave: che ricordare una tragedia provocata dall'aver anteposto il profitto alla vita umana sia diventato un messaggio politicamente scomodo. Voglio ringraziare i tifosi della Dolomiti Bellunesi che hanno realizzato questo striscione, così come coloro che lo hanno esposto di recente anche al palaghiaccio durante la sfida tra Alleghe e Feltre. È un gesto importante, perché dimostra che la memoria del Vajont può e deve continuare a vivere anche fuori dalle cerimonie ufficiali, negli stadi, nei luoghi di aggregazione e nella coscienza collettiva», conclude. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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