Striscione sul Vajont fatto togliere allo stadio di Ospitaletto: è polemica

Uno striscione commemorativo della strage del Vajont sarebbe stato fatto togliere ieri nello stadio di Ospitaletto , in occasione della partita tra Desenzano e Dolomiti Bellunesi, dove era stato esposto dai sostenitori ospiti. A denunciare l'episodio, in una nota è Alessandro Del Bianco, consigliere regionale veneto del Partito Democratico.
«Siamo arrivati al punto - commenta Del Bianco - in cui il solo timore che un messaggio possa avere una valenza politica diventa motivo sufficiente per impedirne preventivamente l'esposizione. È un principio pericolosissimo, che rappresenta una vera e propria negazione della libertà di espressione. E tutto questo per uno striscione che ricorda una delle più grandi tragedie della storia italiana e che riporta una frase tanto semplice quanto sacrosanta: “Quando il profitto vale più della vita”. Credo che qualcuno, anche ai vertici delle istituzioni competenti, dovrebbe spiegare a chi ha assunto questa decisione che cosa sia stato il Vajont e che cosa rappresenti ancora oggi. Voglio sperare che questo diniego sia soltanto il frutto dell'ignoranza, perché l'alternativa sarebbe ancora più grave: che ricordare una tragedia provocata dall'aver anteposto il profitto alla vita umana sia diventato un messaggio politicamente scomodo. Voglio ringraziare i tifosi della Dolomiti Bellunesi che hanno realizzato questo striscione, così come coloro che lo hanno esposto di recente anche al palaghiaccio durante la sfida tra Alleghe e Feltre. È un gesto importante, perché dimostra che la memoria del Vajont può e deve continuare a vivere anche fuori dalle cerimonie ufficiali, negli stadi, nei luoghi di aggregazione e nella coscienza collettiva», conclude.