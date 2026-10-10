Il Desenzano vince ancora: 2-0 alla Dolomiti e zona play off

Il Desenzano ci ha preso gusto: secondo successo consecutivo per i gardesani, che al Gino Corioni di Ospitaletto battono 2-0 la Dolomiti Bellunesi, dando un seguito al 2-1 esterno sulla Folgore Caratese. I desenzanesi riescono così a scalare la classifica, consolidando il piazzamento in zona play off.
Il match
Partita tutta in discesa: i ragazzi di Marco Gaburro partono fortissimo e passano al 5’. De Francesco si avventa su una respinta corta di Trabucchi ed esplode il destro, battendo imparabilmente Sonzogni. I veneti provano a reagire, ma il Desenzano sfiora più volte il raddoppio.
Ad inizio ripresa ecco il 2-0: Procaccio riparte in velocità e poi serve Santini, che cerca il tiro. Mondonico, nel tentativo di spazzare, beffa il proprio portiere. La partita in realtà finisce qui, perché gli ospiti non riescono più a reagire. Il Desenzano sale così a quota 13 in graduatoria. Domenica prossima i gardesani affronteranno in trasferta l’Alcione Milano.